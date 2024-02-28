Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Глаз пустыни"?

Сколько серий в сериале "Глаз пустыни"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Сериал "Глаз пустыни" включает в себя один сезон, состоящий из 5 серий, каждая продолжительностью 50 минут. События первого сезона разворачиваются в Сирии в 2016 году.

Главный герой - знаменитый разведчик, капитан Максим Шеховцов, направляется в Сирию с целью найти пропавшего наводчика по имени Александр. В компании юного снайпера из отряда специального назначения, они отправляются в опасное путешествие вглубь территории врага. По пути им предстоит столкнуться с различными опасностями, включая засады террористических группировок, а также внутренние конфликты и личные разногласия.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Глаз пустыни
Глаз пустыни военный, драма, боевик
2024, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше