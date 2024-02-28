Сколько серий в сериале "Глаз пустыни"?

Сериал "Глаз пустыни" включает в себя один сезон, состоящий из 5 серий, каждая продолжительностью 50 минут. События первого сезона разворачиваются в Сирии в 2016 году.
Главный герой - знаменитый разведчик, капитан Максим Шеховцов, направляется в Сирию с целью найти пропавшего наводчика по имени Александр. В компании юного снайпера из отряда специального назначения, они отправляются в опасное путешествие вглубь территории врага. По пути им предстоит столкнуться с различными опасностями, включая засады террористических группировок, а также внутренние конфликты и личные разногласия.
