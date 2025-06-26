Сколько серий в сериале «Чужой»?

Наш ответ:

«Чужой» — российский сериал, в котором сочетаются драма и детектив. Премьера состоялась в 2023 году. Шоу можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви» и «Кино1ТВ». Проект включает один сезон, который насчитывает 16 эпизодов по 52 минуты каждый.



По сюжету успешному банкиру Владимиру Орлову приходится бежать из страны, чтобы увернуться от правосудия. Однако он осознает, что шанс остаться в живых невелик. Скрываясь от преследования и экс-партнеров, он прибывает в городок вблизи границы с Финляндией. Там он выдает себя за майора полиции и начинает расследовать местные преступления. В то же время он всегда на чеку, поскольку за ним охотится московская полиция и киллеры.