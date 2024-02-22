Сколько серий в сериале "Черная любовь"?

У сериала "Черная любовь" в 2016-2017 году вышло 2 сезона. 35 эпизодов по 2 часа в первом сезоне и 39 во втором. Общее количество серий - 74.
"Чёрная любовь" - это турецкий телесериал в жанре остросюжетной драмы, который вышел на экраны 14 октября 2015 года. Последняя серия была показана на телеканале Star TV 21 июня 2017 года.
Название "Kara Sevda" на турецком языке означает "высшая степень любви, очень сильное всепоглощающее чувство". Поэтому компания Ay Yapim перевела название сериала на английский как "Endless Love", что на русский звучит как "Бесконечная любовь". В сериале часто присутствует символ бесконечности.
20 ноября 2017 года сериал "Чёрная любовь" был удостоен премии "Эмми" в номинации "Лучшая теленовелла года".
