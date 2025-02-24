Сколько серий в сериале "Аутсорс"?

Наш ответ:

«Аутсорс» - новый российский телесериал, в одночасье ставший хитом среди зрителей. В рамках драмы планируется выпуск одного сезона, включающего в себя восемь эпизодов.



Середина 90-х, глухой город на окраине. В тюрьме строгого режима смертники ожидают казни, но за её стенами кипят не менее бурные страсти. Молодой надзиратель Саша сомневается в чувствах к невесте Наташе и мечтает отменить свадьбу. Тюремный врач Пётр ведёт двойную жизнь, изменяя жене. А супруга прокурора Андрея угрожает уйти, если он не начнёт зарабатывать больше. Всё меняется, когда новый сотрудник Костя находит способ быстро разбогатеть. Он понимает, что родственники жертв готовы платить, чтобы самим свершить возмездие. Так рождается схема: смертников продают за деньги. Однако вскоре выясняется, что убийства на заказ несут хаос, а не решение проблем…