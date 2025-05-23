Меню
Сколько серий в программе "Мастер игры"?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 27 мая 2025
Наш ответ:

«Мастер игры» - новое шоу на канале ТНТ, стартовавшее 17 мая. На данный момент в эфир вышли два эпизода, тогда как премьера третьего намечена на 31 мая. Однако общее количество серий, которые выйдут в рамках первого сезона, на данный момент неизвестно.

Напомним суть программы. Игроков делят на два лагеря. Трое становятся частью «тёмной» стороны — их миссия тайно манипулировать, плести интриги и убирать соперников, не раскрывая себя. Остальные действуют открыто и стараются разоблачить «тёмных». Однако в ходе игры любой может сменить сторону. В финале каждого выпуска все собираются за круглым столом, чтобы обсудить и решить, кто покинет шоу.

