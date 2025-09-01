Сколько серий в первом сезоне сериала «Знахарь»?

«Знахарь» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 11 августа 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMEIR, «Кинопоиск» и «Большое ТВ».
Первый и на данный момент единственный сезон «Знахаря» включает 17 эпизодов. Продолжительность каждого — около 24 минут.
В центре сюжета — беспечный водитель кареты скорой помощи Костя. Когда его денежные долги достигли критического уровня, он решил попросту сбежать из Москвы, сев в первый попавшийся автобус. В дальнейшем Костя оказывается в южной станице, где его принимают за уважаемого врача Христофора Сергеевича и предоставляют жилье. Парень решает ухватиться за этот шанс, но выдавать себя за знахаря оказывается не так-то просто.
Авторизация по e-mail