Сколько серий в первом сезоне сериала «Знахарь»?

Наш ответ:

«Знахарь» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 11 августа 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMEIR, «Кинопоиск» и «Большое ТВ».

Сколько эпизодов в сериале?

Первый и на данный момент единственный сезон «Знахаря» включает 17 эпизодов. Продолжительность каждого — около 24 минут.

О чем сериал