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Сколько серий в четвертом сезоне сериала «СМЕРШ»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 апреля 2026 Дата обновления ответа: 30 апреля 2026

Сериал «СМЕРШ 4» (2026, «Москва 1944») состоит из 8 серий. Премьера состоялась 9 апреля 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink. Проект является продолжением военного детектива, в котором главные роли исполнили Игорь Петренко и Владислав Котлярский.

О чем «СМЕРШ 4»?

Действие разворачивается ближе к концу Второй мировой войны, однако немецкие нацисты по-прежнему полны решимости добиться перелома и сразить Красную армию. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов берутся за самые трудные и опасные миссии, направленные на противодействие планам немцев.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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СМЕРШ 4
СМЕРШ 4 детектив, военный, боевик
2026, Россия
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