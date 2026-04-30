Сколько серий в четвертом сезоне сериала «СМЕРШ»?

Сериал «СМЕРШ 4» (2026, «Москва 1944») состоит из 8 серий. Премьера состоялась 9 апреля 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink. Проект является продолжением военного детектива, в котором главные роли исполнили Игорь Петренко и Владислав Котлярский.
Действие разворачивается ближе к концу Второй мировой войны, однако немецкие нацисты по-прежнему полны решимости добиться перелома и сразить Красную армию. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов берутся за самые трудные и опасные миссии, направленные на противодействие планам немцев.
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