Сколько серий в 7 сезоне сериала "Ищейка"?

Наш ответ:

13 мая 2024 года на Первом канале возобновился показ седьмого сезона сериала «Ищейка», где главную роль вновь исполнила Анна Банщикова. Всего же в рамках сезона будут показаны 16 эпизодов.



Александра Ивановна Кушнир начинает новую главу своей жизни, присоединившись к команде обычных оперативников в отделе расследований в солнечном курортном городе Сочи. Свободная и полностью погруженная в работу, она оставила семейную жизнь в прошлом. Некоторые коллеги считают её высокомерной всезнайкой, которая постоянно вмешивается в чужие дела. Её выдающиеся способности в расследовании сложных дел не делают её более популярной. Отношения с новым начальником, Розовой, также складываются непросто. Однако, вскоре её жизнь снова меняется, когда появляется начальник Аркадий Ольховский, и все её планы рушатся.