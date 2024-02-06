Сколько серий в 5 сезоне сериала "Фарго"?

Наш ответ:

Во пятом сезоне сериала "Фарго" 10 серий по 60 минут. Последний эпизод вышел 16 марта 2024 года.

В пятом сезоне сериала "Фарго" мы увидим завершение масштабной трагикомической антологии, основанной на фильме братьев Коэн. Действие разворачивается в почти современной обстановке - в 2019 году. Сюжет сосредотачивается на семейной паре, которая сталкивается со странным криминальным событием. Теперь главному герою нужно разобраться, был ли его близкий похищен, или же все это просто игра его воображения и недавние случайности. Он больше не уверен в обычной реальности своей жизни - даже в том, что его жена остается его женой. Мужчине предстоит начать настоящее расследование.