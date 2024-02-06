Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 5 сезоне сериала "Фарго"?

Сколько серий в 5 сезоне сериала "Фарго"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Во пятом сезоне сериала "Фарго" 10 серий по 60 минут. Последний эпизод вышел 16 марта 2024 года.
В пятом сезоне сериала "Фарго" мы увидим завершение масштабной трагикомической антологии, основанной на фильме братьев Коэн. Действие разворачивается в почти современной обстановке - в 2019 году. Сюжет сосредотачивается на семейной паре, которая сталкивается со странным криминальным событием. Теперь главному герою нужно разобраться, был ли его близкий похищен, или же все это просто игра его воображения и недавние случайности. Он больше не уверен в обычной реальности своей жизни - даже в том, что его жена остается его женой. Мужчине предстоит начать настоящее расследование.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фарго
Фарго драма, криминал
2014, США
9.0
