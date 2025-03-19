Сколько лет Губке Бобу?

Наш ответ:

Спанч Бобу из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» 36 лет, хотя в мультсериале он остаётся энергичным и жизнерадостным, как подросток. Согласно эпизоду «Список проказ», его день рождения — 14 июля 1986 года.



Этот культовый персонаж – неунывающая морская губка, живущая на дне океана в городе Бикини-Боттом. Он работает поваром в ресторане «Красти Краб», где готовит знаменитые крабсбургеры, и мечтает получить водительские права, несмотря на бесконечные неудачи. Весёлый и оптимистичный, он всегда готов помочь друзьям — сварливому Сквидварду и верному Патрику. Но даже его добрые намерения часто приводят к хаосу.