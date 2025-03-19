Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько лет Губке Бобу?

Сколько лет Губке Бобу?

Олег Скрынько 19 марта 2025 Дата обновления: 19 марта 2025
Наш ответ:

Спанч Бобу из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» 36 лет, хотя в мультсериале он остаётся энергичным и жизнерадостным, как подросток. Согласно эпизоду «Список проказ», его день рождения — 14 июля 1986 года.

Этот культовый персонаж – неунывающая морская губка, живущая на дне океана в городе Бикини-Боттом. Он работает поваром в ресторане «Красти Краб», где готовит знаменитые крабсбургеры, и мечтает получить водительские права, несмотря на бесконечные неудачи. Весёлый и оптимистичный, он всегда готов помочь друзьям — сварливому Сквидварду и верному Патрику. Но даже его добрые намерения часто приводят к хаосу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны комедия, приключения, фэнтези
1999, США/Япония/Канада/Австралия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше