При каком царе жил Плевако?

Олег Скрынько 16 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Фёдор Никифорович Плевако, выдающийся адвокат и мастер слова, прожил насыщенную жизнь, охватившую эпоху правления четырех российских царей — Николая I, Александра II, Александра III и Николая II.

События сериала «Плевако» разворачиваются в 1880 году, есть при Александре II, когда Плевако находится на пике своей карьеры. Он руководит собственной юридической конторой, где трудится вместе с верными помощниками: англоманом Шубинским и его сестрой Юлией, сторонницей прогрессивных идей. В жизни Плевако всё устоялось: успешная работа, крепкая семья, подрастающий сын. Однако его мир переворачивается, когда он берется за громкое дело Прасковьи Качки, обвиняемой в убийстве студента-любовника из влиятельного рода Байрашевских. Это дело привлекает внимание самого Победоносцева, советника Александра II, и других высокопоставленных лиц. Расследование приводит Плевако к знакомству с Марией Демодовой, женой промышленного магната, и он с первого взгляда влюбляется. Теперь адвокату предстоит не только раскрыть правду, но и сохранить равновесие между долгом и чувствами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Плевако
Плевако драма, исторический
2024, Россия
8.0
