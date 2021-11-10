Почему ведущий убил брата в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Одна из главных загадок первого сезона «Игры в кальмара» – это то, почему ведущий, который оказывается Хван Ин Хо, убивает своего брата, детектива Чун Хо, который разыскивал его, считая без вести пропавшим. Ответ на этот вопрос так и не дается, поведение и мотивы Ин Хо остаются загадкой как для погибшего Чун Хо, так и для зрителя. Ясно лишь, что Ин Хо не хотел этого делать, но ему пришлось по каким-то ему одному известным причинам. Возможно, ответ на этот вопрос будет дан во втором сезоне сериала.