Почему ведущий убил брата в «Игре в кальмара»?

Одна из главных загадок первого сезона «Игры в кальмара» – это то, почему ведущий, который оказывается Хван Ин Хо, убивает своего брата, детектива Чун Хо, который разыскивал его, считая без вести пропавшим. Ответ на этот вопрос так и не дается, поведение и мотивы Ин Хо остаются загадкой как для погибшего Чун Хо, так и для зрителя. Ясно лишь, что Ин Хо не хотел этого делать, но ему пришлось по каким-то ему одному известным причинам. Возможно, ответ на этот вопрос будет дан во втором сезоне сериала.
Роль Чун Хо сыграл актер Ви Ха Джун, образ Ин Хо воплотил на экране Ли Бён Хон.
