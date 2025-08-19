Почему Ольга Якубович ушла из «Битвы сильнейших»?

Наш ответ:

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — российское реалити-шоу, в котором известные медиумы и ясновидящие страны, победившие в предыдущих сезонах «Битвы экстрасенсов» соревнуются друг с другом за звание лучшего из лучших. В настоящее время выходит второй сезон «Битвы сильнейших».

Почему ушла Якубович?

О том, что проект покинет Ольга Якубович, слухи поползли в июле, а в дальнейшем эта информация подтвердилась. Заменить «ведьму любви» призвана Марьяна Романова. О причинах, побудивших Якубович уйти, достоверных сведений, к сожалению, нет. Возможно, дело в усталости и давлении. Не исключено также, что это специальный ход, рассчитанный на дальнейшее возвращение. Напомним, ранее шоу покинули также Артем Краснов и Соня Егорова.