Почему актер из сериала «Ольга» Сергей Романович принял ислам?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В интервью порталу «Реальное время» актер рассказал, что решение принять ислам возникло после общения с братом его лучшего друга Шамиля. Они спорили о религии, и, чтобы лучше разбираться в этом вопросе, Сергей купил и прочел Коран, а затем и сборники хадисов – преданий о поступках и словах пророка Мухаммада. По словам актера, принятие ислама отразилось на его творческой жизни. Теперь Сергей более тщательно подходит к выбору ролей, отказывается от участия в съемках интимных сцен – либо их вовсе убирают из сценария, либо в кадре появляется дублер.

После перехода в другую религию актер не стал брать новое имя, поскольку его нынешнее не несет в себе негативного значения, значит, и менять его необязательно.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Юлия Меркель 11 декабря 2023, 10:14
Неужели чтобы жить праведно нужно менять религию?
