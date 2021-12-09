Почему актер из сериала «Ольга» Сергей Романович принял ислам?

Наш ответ:

В интервью порталу «Реальное время» актер рассказал, что решение принять ислам возникло после общения с братом его лучшего друга Шамиля. Они спорили о религии, и, чтобы лучше разбираться в этом вопросе, Сергей купил и прочел Коран, а затем и сборники хадисов – преданий о поступках и словах пророка Мухаммада. По словам актера, принятие ислама отразилось на его творческой жизни. Теперь Сергей более тщательно подходит к выбору ролей, отказывается от участия в съемках интимных сцен – либо их вовсе убирают из сценария, либо в кадре появляется дублер.