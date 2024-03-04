О чем шоу "Выживалити"?

Наш ответ:

"Выживалити" - это новое реалити-шоу, где звезды шоу-бизнеса отправляются на необитаемый остров, чтобы пройти различные испытания и соревнования. Проект задуман как аналог легендарного российского реалити-шоу "Последний герой". Участники, которые ранее принимали участие в различных реалити-проектах, сойдутся в "Выживалити", чтобы бороться за главный приз - 10 миллионов рублей.



Участникам предстоит пройти физические и психологические испытания, такие как прыжки с вертолета, выбирание кодов от замков, выход из тонущей машины и другие экстремальные задания. Лагерь, где будут проживать участники, оборудован различными удобствами, такими как бараки, кухня, склад провизии, полигон для испытаний и место для еженедельных "советов". Локации созданы из переработанных материалов, таких как водопроводные трубы, мусор, автомобильные корпуса и другие объекты.



Проект посвящен памяти Дмитрия Красилова, который ушел из жизни в декабре прошлого года. "Выживалити" стало последним масштабным проектом, в котором принял участие Дмитрий.