Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Спецотряд "Шторм""?

О чем сериал "Спецотряд "Шторм""?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Спецотряд "Шторм"" – это сериал, рассказывающий историю сотрудников секретного боевого подразделения "Шторм". Герои этого спецотряда действуют "под прикрытием" и, помимо героических миссий, ведут обыденную жизнь. События разворачиваются в Приморске, портовом городке с катакомбами под городом и государственной границей неподалеку. Когда грозит серьезная опасность, спецотряд "Шторм" выходит на передовую.

Спецагенты "Шторма" остаются верны своему долгу, несмотря на личные проблемы и бытовые трудности. Они считают, что мир делится на "штормовцев" и всех остальных. Главные герои, несмотря на свою профессиональность, остаются обычными людьми с личными слабостями и трудностями.

Каждая серия фильма представляет собой отдельную историю с запутанным детективным сюжетом, захватывающими приключениями, погонями, трюками, стрельбой и взрывами. Весь этот динамичный экшн создает напряжение и волнение, что делает сериал привлекательным для зрителей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спецотряд «Шторм»
Спецотряд «Шторм» криминал, боевик
2013, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше