О чем сериал "Смерть не в раю"?

«Смерть не в раю» — британский криминальный телесериал, который впервые вышел в эфир 24 февраля 2023 года. Это спин-офф популярного телехита «Смерть в раю» с Крисом Маршаллом в главной роли.
Главный герой — инспектор по имени Хамфри Гудман, в поисках лучшей жизни покинувший карибский остров Сент-Мари. Вместе со своей невестой Мари он переезжает в тихий британский городок, рассчитывая, что здесь ему удастся начать новую жизнь. К своем удивлению Хамфри обнаруживает, что в британской глуши уровень преступности куда выше, чем можно было предположить. Вместе с новыми коллегами, включая сержанта Эстер Уильямс, инспектор вступает в схватку с криминалом, попутно решая проблемы в личной жизни.
Авторизация по e-mail