О чем сериал "Смерть не в раю"?

О чем сериал "Смерть не в раю"?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Смерть не в раю» — британский криминальный телесериал, который впервые вышел в эфир 24 февраля 2023 года. Это спин-офф популярного телехита «Смерть в раю» с Крисом Маршаллом в главной роли.

Главный герой — инспектор по имени Хамфри Гудман, в поисках лучшей жизни покинувший карибский остров Сент-Мари. Вместе со своей невестой Мари он переезжает в тихий британский городок, рассчитывая, что здесь ему удастся начать новую жизнь. К своем удивлению Хамфри обнаруживает, что в британской глуши уровень преступности куда выше, чем можно было предположить. Вместе с новыми коллегами, включая сержанта Эстер Уильямс, инспектор вступает в схватку с криминалом, попутно решая проблемы в личной жизни.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Смерть не в раю
Смерть не в раю драма, криминал, детектив
2023, Великобритания
0.0
