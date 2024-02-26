О чем сериал "Смерть и другие подробности"?

Наш ответ:

На стриминговой платформе Hulu были выпущены первые четыре серии свежего детективного сериала «Смерть и другие подробности», действие которого разворачивается на роскошном круизном судне. История начинается с того, что группа богатых пассажиров собирается на старинном лайнере 1940-х годов для десятидневного путешествия по Средиземному морю. Все они прибыли на корабль с разными целями: кто-то для важного делового совещания, а кто-то для анонса о смене управления крупной компании.



На фоне обменивающихся взглядами и перебрасывающихся оскорблениями между главами компаний, их мелкие приближенные наслаждаются временем, пока могут. Но укромная атмосфера нарушается, когда в одной из кают найден труп мужчины по имени Кит Трубицки, пронзенный гарпуном.



К счастью, на борту находится частный детектив Руфус Коутсуорт, который берется за расследование, привлекая к себе 28-летнюю Имоджин. Они знакомы уже давно, их отношения сложны из-за того, что Руфус не смог разгадать тайну убийства матери Имоджин. Повествование постепенно раскрывает, что обе истории имеют связь, и девушка приходит к выводу, что, хоть и не слишком уважает детектива, он может быть полезен.



На корабле каждый скрывает свои секреты, и погибший оказывается настолько неприятным, что количество потенциальных убийц может быть больше, чем можно предположить на первый взгляд.