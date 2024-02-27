Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Семейные узы"?

О чем сериал "Семейные узы"?

Олег Скрынько 27 февраля 2024 Дата обновления: 27 февраля 2024
Наш ответ:

Сериал "Семейные узы", созданный Мануэлем Карлосом и выпущенный компанией "Globo" в 2000 году, является одним из лучших произведений автора наравне с сериалом "Во имя любви".

В сериале главными персонажами являются Элена, врач-косметолог, ее дети Фред и Камилла, а также Мигел, вдовец с травмированным сыном.

История начинается с того, как Элена встречает молодого доктора Эду, и между ними возникает роман. Дочь Мигела, Сеса, также интересуется Эду, и пытается приблизиться к его тете Альме, которая воспитывает племянников. В то время как отношения Эду и Элены развиваются, Альма планирует разлучить их, мечтая о молодой жене для племянника.

Сюжет теленовеллы развивается дальше после того, как Камилла влюбляется в Эду и они переживают много испытаний, включая тяжелое заболевание девушки. Завязываются сложные отношения между героями, к которым добавляются интриги и сюжетные повороты, подготовленные судьбой для этой группы людей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше