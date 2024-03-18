О чем сериал "Неверные"?

«Неверные» — новый драматический сериал сервиса Wink, премьера которого состоялась в 2024 году. У главной героини Ольги, исполненной Оксаной Акиньшиной, давно есть проблемы с алкоголем. В один день нетрезвая женщина попадает в автомобильную аварию со своим сыном Левой (Алексей Сошин). Хотя мальчик не получает серьезных травм, Ольге лишают родительских прав. Ее бывший муж Артем, сыгранный Иваном Добронравовым, запрещает ей видеть сына, усугубляя ее трудности из-за алкогольной зависимости.
Внезапно Ольга узнает о резонансном деле: футболист Костя (Евгений Романцов) обвиняется в похищении дочери-подростка своей экс-супруги Яны (Кристина Романенко). Спортсмен утверждает, что бывшая жена давно употребляет наркотики. Ольга встает на защиту Яны и неожиданно для всех обретает известность.
