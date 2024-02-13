Меню
О чем сериал "Месье спейд"?

13 февраля 2024
"Месье Спейд" - нуарный детектив, действие которого разворачивается в солнечной Франции. Этот сериал понравится зрителям всех возрастов. Сюжет начинается со встречи частного детектива Сэма Спейда с девочкой Терезой и ее отцом Филиппом в маленьком французском городке. Однако Филипп не хочет видеть ребенка, вызывает сомнения в своем отцовстве и выглядит как жутко неприятный человек. Поначалу кажется, что основной конфликт будет касаться противостояния между ними двоими.
Но затем Спейд встречает богатую вдову Габриэль, и сюжет переносит нас на десять лет вперед. Девочка выросла, Филипп отправился на войну, Габриэль скончалась, а Спейд унаследовал ее поместье после того, как стал ее мужем. За пропущенные годы явно произошли какие-то важные события, о которых можно лишь догадываться из кратких фраз и мутных флэшбеков персонажей.
Сюжет усложняется дальше: в монастыре, где проживает Тереза, неизвестный жестоко убивает монашек. Возвращается живым из Алжира Филипп, и не один. Убийства оказываются связаны с тем, кого принес домой мужчина. В то же время в поместье Спейда появляется странный художник, который подслушивает разговоры и записывает что-то в блокнот. И на рубеже столетий Спейду придется иметь дело с алкоголиком Жан-Пьером, чья зависть и ревность к главному герою приносит новые неприятности.
Подобно хорошему детективу, "Месье Спейд" не торопится с ответами, активно бросая вызовы зрителям в виде загадок и тайн. Каждый персонаж носит с собой свой секрет, который постепенно начинает прояснять обстановку в маленьком городке Бозуле, где скелеты в шкафах несравненно гуще, чем обитатели. Зритель, так же как и сам Спейд, понимает, что все эти различные тайны таинственно переплетаются, но как именно, понять без усилий не удается – приходится вникать в детали и искать улики самостоятельно.

