О чем сериал «Мэри и Джордж»?

«Мэри и Джордж» — это захватывающий британский исторический мини-сериал с Джулианной Мур и Николасом Голицыным в главных ролях. Он основан на реальных событиях и вдохновлен романом «Убийца короля» Бенджамина Вулли.
Драма рассказывает о Мэри Вильерс, женщине с острым умом и амбициями, которая сделала своего сына Джорджа фаворитом короля, достигнув богатства, титулов и признания. Под руководством Мэри, Джордж соблазняет короля Якова — наследника Марии Стюарт, управлявшего обоими королевствами Британских островов одновременно. Благодаря своему шарму и привлекательности, Вильерс становится не только любовником монарха, но и одним из самых влиятельных советников в Англии, а также знаменитым герцогом Бекингемом.
