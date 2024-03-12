Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал «Мэри и Джордж»?

О чем сериал «Мэри и Джордж»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мэри и Джордж» — это захватывающий британский исторический мини-сериал с Джулианной Мур и Николасом Голицыным в главных ролях. Он основан на реальных событиях и вдохновлен романом «Убийца короля» Бенджамина Вулли.

Драма рассказывает о Мэри Вильерс, женщине с острым умом и амбициями, которая сделала своего сына Джорджа фаворитом короля, достигнув богатства, титулов и признания. Под руководством Мэри, Джордж соблазняет короля Якова — наследника Марии Стюарт, управлявшего обоими королевствами Британских островов одновременно. Благодаря своему шарму и привлекательности, Вильерс становится не только любовником монарха, но и одним из самых влиятельных советников в Англии, а также знаменитым герцогом Бекингемом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мэри и Джордж
Мэри и Джордж драма, исторический
2024, Великобритания
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше