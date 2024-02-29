О чем сериал "Красная королева" 2024 года?

Сериал "Красная королева" (2024) рассказывает о талантливой сотруднице правоохранительных органов, Антонии Скотт, которая благодаря своим выдающимся способностям и высокому интеллекту становится руководителем тайной европейской полиции.
В первом сезоне, её уровень интеллекта официально признается самым высоким на Земле. Она возглавляет экспериментальное подразделение под названием "Красная Королева". Задача этого отдела - расследовать загадочное убийство сына могущественного магната и похищение дочери влиятельного человека в Испании. Для этого Антонии приходится обратиться за помощью к Джону Гутьерресу, полицейскому с сложным характером, который раньше был её начальником. Антония сталкивается с событиями, которые могут кардинально изменить её жизнь, и она стремится пролить свет на эту таинственную историю.
