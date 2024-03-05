О чем сериал "Крапополис"?

Наш ответ:

"Крапополис" — это американский анимационный веб-сериал, действие которого разворачивается в мифической Древней Греции. Основные персонажи включают в себя неуклюжего Тиранниса, его семью, состоящую из богов и чудовищ, а также других персонажей, представителей древнегреческой мифологии.



Тираннис, смертный сын богини Делирии и мантитавра Шлуба, становится королем развивающегося города Крапополис. Его целью является построение цивилизации, основанной на умении договариваться с соседями. Однако его планы постоянно нарушаются окружающими персонажами.



Сюжет сериала строится на повседневной жизни древних греков, и в нем появляются известные мифологические персонажи, такие как Афина, Гермес, Прометей и другие боги Олимпа. Юмор основан на взаимоотношениях богов, их тщеславии и приключениях среди смертных.