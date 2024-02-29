О чем сериал "Кармелита"?

Наш ответ:

"Кармелита" - это российский мелодраматический телесериал, который впервые вышел в эфир 10 января 2005 года на телеканале "Россия". Второй сезон сериала под названием "Кармелита. Цыганская страсть" стартовал 4 января 2009 года, а последний, 458-й эпизод, был показан 19 февраля 2010 года.



Сериал завоевал популярность у зрителей, привлекая более 50% аудитории. Сюжет разворачивается в живописном провинциальном городке, где цыганский барон Рамир Зарецкий, известный как Баро, принимает своего давнего друга Бейбута и его табор. Договорившись много лет назад, друзья планируют выдать своих детей замуж, когда те подрастут. Миро, сын Бейбута, готов жениться на дочери Баро, Кармелите. Но Кармелита, молодая цыганка, не желает следовать старым традициям, и, более того, влюбляется в русского юношу.