О чем сериал "Агентство О.К.О."?

«Агентство О. К. О.» – российский детективно-мистический телесериал 2020 года, созданный сценаристом и продюсером Ильей Куликовым, а режиссером-постановщиком выступила Анна Мирохина. Сериал предлагает зрителям захватывающий сюжет с элементами детектива и мистики.
Сюжет фокусируется на Никите Кирсанове, бывшем сотруднике полиции, который, несмотря на свою честность и принципиальность, покидает правоохранительные органы после профессиональной ошибки. Он сталкивается с предложением Светланы Казариной, матери пропавшей девушки, возглавить детективное агентство "О. К. О.", специализирующееся на поиске без вести пропавших людей. В поисках Кирсанову помогает Вика, девушка со сверхъестественным даром ясновидения.
Помимо основной задачи по поиску пропавших, агентство «О. К. О.» также скрывает другие цели, задачи и тайны, которые становятся частью захватывающего сюжета.
