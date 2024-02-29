О чем мультсериал "13 карт"?

Меню
Олег Скрынько 29 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"13 карт" - это анимационный ситком, основанный на популярном российском комиксе "Земля Королей". Главный герой, Фёдор, получает восемь клонов из магической колоды карт, в результате чего его жизнь становится насыщенной и крайне проблемной. Каждая карта представляет уникальную личность с собственными амбициями, и они отказываются выполнять скучные обязанности, которые предполагались Фёдору.

Сюжет комедийно рассказывает о том, как разные архетипы адаптируются к совместному сосуществованию под одной крышей. Клоны Фёдора оказываются абсолютно не приспособленными к реальной жизни, но отказываются вернуться в магический мир. Сериал, состоящий из 9 серий, экспериментирует с разными стилями и форматами, при этом обладая отличным юмором. Созданный Ваней Тэйл, который изначально была аниматором на студии "Феникс", сериал является динамичным проектом, который успешно переносит зрителей в мир комикса "Земля Королей".

Упоминающиеся фильмы и сериалы

13 карт
13 карт комедия
2024, Россия
9.0
