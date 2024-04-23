Меню
О чем книга "Хроники Спайдервика"?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Спайдервик. Хроники" — это серия книг, на основе которой снят один из самых великих голливудских фильмов последних лет. Эти увлекательные хроники не уступают популярной саге о Гарри Поттере и имеют огромный успех в мире. Вас ждут захватывающие приключения, порой веселые и порой опасные, а также удивительные иллюстрации. Открывая эту книгу, вы окунетесь в мир магии, населенный гоблинами и феями, из которого не захочется возвращаться. Это приключение останется с вами на всю жизнь! По сюжету обычное семейство Грейс попадает в волшебный мир, населенный неорбычными существами.

19 апреля на платформе The Roku Channel вышла еще одна экранизация, главную рольв которой исполнил известный голливудский актер Кристиан Слэйтер

