Куда пропал Сильвестр из сериала «СашаТаня»?

«СашаТаня» — российский комедийный сериал, представляющий собой спин-офф ситкома «Универ». 10 апреля 2025 года вышла заключительная серия девятого сезона «СашиТани». В центре сюжета — поженившиеся Саша и Таня Сергеевы, которые вместе с сыном Алешей поселяются в квартире Альтуфьево и начинают самостоятельную жизнь. При этом отец Саши по имени Сильвестр — олигарх, но Саша отказывается принимать от него какую-либо материальную помощь. Сильвестра в сериале воплотил Алексей Климушкин. В 2023 году актер покинул проект, поэтому Сильвестр тоже был выведен из сюжета. Сообщается, что Климушкин ушел по личным причинам. Подробности не разглашаются. Ходят слухи, что у актера серьезные проблемы со зрением.
Авторизация по e-mail