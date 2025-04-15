Куда пропал Сильвестр из сериала «СашаТаня»?

Меню
Олег Скрынько 15 апреля 2025 Дата обновления: 15 апреля 2025
Наш ответ:

«СашаТаня» — российский комедийный сериал, представляющий собой спин-офф ситкома «Универ». 10 апреля 2025 года вышла заключительная серия девятого сезона «СашиТани». В центре сюжета — поженившиеся Саша и Таня Сергеевы, которые вместе с сыном Алешей поселяются в квартире Альтуфьево и начинают самостоятельную жизнь. При этом отец Саши по имени Сильвестр — олигарх, но Саша отказывается принимать от него какую-либо материальную помощь. Сильвестра в сериале воплотил Алексей Климушкин. В 2023 году актер покинул проект, поэтому Сильвестр тоже был выведен из сюжета. Сообщается, что Климушкин ушел по личным причинам. Подробности не разглашаются. Ходят слухи, что у актера серьезные проблемы со зрением.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Алексей Климушкин

Упоминающиеся фильмы и сериалы

СашаТаня
СашаТаня комедия
2013, Россия
7.0
