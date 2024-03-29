Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто является Радугой в сериале «Отражение радуги»?

Кто является Радугой в сериале «Отражение радуги»?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Отражение радуги» — российский детективный сериал, вышедший в 2019 году. По сюжету в городе происходит ряд убийств, которые вписываются в единую концепцию: семь жертв; преступления происходят на конечных станциях разных веток метро; орудием убийства являются ленты, которые убийца использует как инструмент для удушения; цвета лент соответствуют цветам радуги. Убийца и сам именует себя Радугой. Занимающаяся этим делом специалистка по криминальной психологии Полина Орехова выясняет, что сами убийства совершают разные люди, но ими манипулирует один человек. Им оказывается психотерапевт Борис Пронин (Игорь Миркурбанов), который наслаждался ощущением власти над другими людьми. Когда же он погибает, его дело продолжает его возлюбленная Лариса Дроздова (Екатерина Волкова). Сериал представляет собой завершенную историю. Сезон состоит из десяти серий по 50 минут.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отражение радуги
Отражение радуги драма, триллер, мистика
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше