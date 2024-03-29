Кто является Радугой в сериале «Отражение радуги»?

Наш ответ:

«Отражение радуги» — российский детективный сериал, вышедший в 2019 году. По сюжету в городе происходит ряд убийств, которые вписываются в единую концепцию: семь жертв; преступления происходят на конечных станциях разных веток метро; орудием убийства являются ленты, которые убийца использует как инструмент для удушения; цвета лент соответствуют цветам радуги. Убийца и сам именует себя Радугой. Занимающаяся этим делом специалистка по криминальной психологии Полина Орехова выясняет, что сами убийства совершают разные люди, но ими манипулирует один человек. Им оказывается психотерапевт Борис Пронин (Игорь Миркурбанов), который наслаждался ощущением власти над другими людьми. Когда же он погибает, его дело продолжает его возлюбленная Лариса Дроздова (Екатерина Волкова). Сериал представляет собой завершенную историю. Сезон состоит из десяти серий по 50 минут.