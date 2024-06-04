Кто вышел в финале "Битвы экстрасенсов"?

Финал самого загадочного шоу страны состоится уже в эту субботу, 8 июня. Кто из участников поборется за синюю руку, а кто покинет проект в последний момент? Напомним, что из шоу "Новая битва экстрасенсов" уже выбыли девять экстрасенсов: Молли, Виталий Рожков, Николь Кузнецова, Артём Чернышов, Ирина Певчая, Денис Алаторцев, Евгения Шулик, Саманта и её мама, Тамара Семёнова.
В финале сразятся вампир Артём Краснов, православная ясновидящая Лиза Петрова и колдун Максим Левин. Однако, если зрители будут судить справедливо, то место Максима Левина займёт Саша Саков.
«Битва экстрасенсов» — российское телешоу на канале ТНТ, где участники демонстрируют якобы сверхъестественные способности. Шоу создано по образцу британской программы Britain’s Psychic Challenge.
