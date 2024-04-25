Меню
Кто ведет шоу "Секрет на миллион"?

25 апреля 2024
Наш ответ:

Ведущей популярного шоу, как и прежде, выступает знаменитая Лера Кудрявцева. Уже много лет она задает гостям своей студии каверзные вопросы, демонстрируя высочайший профессионализм.

Программа «Секрет на миллион» выходит в эфир российского телеканала НТВ с 2016 году и неизменно пользуется успехом у широкой аудитории. Это развлекательное шоу, в котором участники пытаются разгадать загадки и головоломки, чтобы выиграть приз в размере миллиона рублей. В ходе программы участникам предлагаются различные задания и испытания, требующие логического мышления, интуиции и креативного подхода. Цель участников — раскрыть секрет, скрытый за загадкой, и получить возможность выиграть крупный денежный приз.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Valeria Kudryavtseva

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Секрет на миллион
Секрет на миллион телешоу
2016, Россия
0.0
