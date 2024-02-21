Кто ведет шоу "Это нормально?"?

Наш ответ:

Дмитрий Дибров и Ольга Бузова стали ведущими нового ток-шоу под названием «Это нормально?» на ТНТ. В рамках шоу ведущие, гости, эксперты и зрители в студии будут обсуждать, что для россиян является обыденным и что вызывает недоумение, отвечая на острые социальные вопросы.



На начальных съемках программы возникло напряженное настроение. В ходе последнего эпизода Женя Ершов, блогер и боец ММА, не смог сдержать свои эмоции и начал драку из-за критики своего внешнего вида со стороны участника.



Ранее во время съемок произошел скандал с участием популярной блогерши Алины Акиловой. Она отказалась участвовать в проекте, узнав, что на съемках будет присутствовать её бывший муж - блогер Николай Сердюков. Акилова опасалась, что участие в выпуске может повлиять на её предстоящую свадьбу с новым партнером, который имеет напряженные отношения с Сердюковым.