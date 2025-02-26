Меню
Кто умер в сериале "Ходячие мертвецы"?

Кто умер в сериале "Ходячие мертвецы"?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Ходячие мертвецы» погибает множество персонажей, играющих ключевые роли. Вот наиболее известные из них:

В первые сезоны умирают Шейн Уолш (убит Риком), Лори Граймс (умирает при родах), Ти-Дог и Андреа. Мерл Диксон погибает от рук Губернатора, а сам Губернатор убит Лили. Бет Грин умирает от руки офицера Доун, Тайрис Уильямс от ран, полученных от зомби. Ноа погибает в схватке с ходячими. В следующих сезонах умирают Гленн Ри, убитый битой Ниганом, и Абрахам Форд. Саша погибает, Карл Граймс умирает от укуса. В последних сезонах умирают Генри, Тара, Инид, Альфа и Бета. Рик Граймс исчезает в седьмом сезоне, а в финале умирает Розита Эспиноса, укушенная ходячими, но оставшаяся верной своим идеалам.

