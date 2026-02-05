«Зодиак» — культовый детективный триллер 2007 года, основанный на реальных событиях, происходивших в США.

Кто же является маньяком по прозвищу Зодиак

Ответ на вопрос «кто убийца?» в фильме «Зодиак» не дается. В творении Дэвида Финчера маньяк не назван по имени напрямую и официально вина так ни на кого и не доказана. Однако фильм всей своей логикой, представленными доказательствами и настойчивостью главных героев убедительно и недвусмысленно указывает на одного основного подозреваемого.



Им становится Артур Ли Аллен — бывший военный, работавший учителем, чье имя фигурировало в деле с самого начала. Фильм методично нагнетает подозрения вокруг него:

Он был опознан выжившей жертвой нападения у озера Берриесса.

Его почерк был схож с почерком Зодиака.

Он владел часами той же редкой марки, которую требовал в качестве «трофея» убийца в одном из писем.

У него было убедительное алиби на ночь первого двойного убийства, но данные о времени преступления (позднее опровергнутые) изначально делали это алиби несостоятельным.

Его сосед Боб Вон рассказал о странных, угрожающих визитах Аллена.



Ключевым моментом становится сцена, где карикатурист Роберт Грейсмит и журналист Пол Эйвери находят в архивах доказательство, что полиция по ошибке искала не ту модель часов, которую носил Аллен, что сорвало возможность получить ордер на обыск.



Однако, несмотря на гору косвенных улик, прямых, неопровержимых доказательств (вроде ДНК, которая в фильме не совпадает) так и не находится. Артура Ли Аллена трижды допрашивали, но никогда не предъявляли обвинения. Он умер в 1992 году, так и не признав вину.

Фильм заканчивается не громким разоблачением, а титром, сообщающим, что, по мнению следствия, наиболее вероятным подозреваемым остаётся именно Артур Ли Аллен. «Зодиак» Финчера — это не история о поимке маньяка, а история о навязчивой идее, об одержимости правдой, которая съедает жизни исследователей, в то время как сам убийца, возможно, так и ушёл от правосудия.

