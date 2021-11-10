Меню
Кто убил полицейского в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Полицейский Чун Хо неоднократно подвергается опасности, но в итоге погибает от рук ведущего игры, человека в черной маске, который оказывается его братом по имени Хван Ин Хо. Именно его поиски и привели Чун Хо на остров, где проводится турнир. По ходу сюжета выясняется, что Ин Хо является победителем турнира 2015 года, но то, как именно Ин Хо стал ведущим и почему решил убить брата, не раскрывается. Их встреча, закончившаяся гибелью копа, происходит на другом острове, во время погони за полицейским.

Роль Чун Хо сыграл актер Ви Ха Джун, образ Ин Хо воплотил на экране Ли Бён Хон. 

 

Ви Ха-джун
Ви Ха-джун
Wi Ha-joon
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Lee Byung-hun
