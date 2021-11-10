Кто убил полицейского в «Игре в кальмара»?

Полицейский Чун Хо неоднократно подвергается опасности, но в итоге погибает от рук ведущего игры, человека в черной маске, который оказывается его братом по имени Хван Ин Хо. Именно его поиски и привели Чун Хо на остров, где проводится турнир. По ходу сюжета выясняется, что Ин Хо является победителем турнира 2015 года, но то, как именно Ин Хо стал ведущим и почему решил убить брата, не раскрывается. Их встреча, закончившаяся гибелью копа, происходит на другом острове, во время погони за полицейским.
Роль Чун Хо сыграл актер Ви Ха Джун, образ Ин Хо воплотил на экране Ли Бён Хон.
