Кто такой стратилат в сериале «Пищеблок»?

Стратилат – это главный вампир, повелитель «тушек», то есть других, младших вампиров, которому «тушки» подчиняются и платят «дань» своей кровью. От своих рабов стратилат подпитывается силой и может жить бесконечно долго. В отличие от обычных вампиров, стратилаты отлично маскируются и обладают гораздо большей силой и волей. Победить стратилата можно двумя способами: либо лишить его крови в нужную фазу Луны (ту, когда он сам стал вампиром), либо потребовать его собственной крови и таким образом стать новым вампиром-стратилатом вместо него.
Отдавший свою кровь стратилат вскоре умирает.
