Кто такой номер 29 в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Охранник под номером 29 на самом деле является полицейским по имени Хван Чун Хо, который проник на остров, где проходит игра, чтобы разыскать своего пропавшего брата. Роль полицейского исполнил южнокорейский актер и модель Ви Ха Джун. Несмотря на то что за плечами у него уже более десятка разных проектов (среди них – «Прощайте, мистер Блэк», «Романтическое предложение», «Полночь»), только «Игра в кальмара» принесла ему международную известность. В одном из интервью Ви Ха Джуна спросили, как долго, по его мнению, он смог бы продержаться в игре. Актер предположил, что смог бы пройти все испытания, кроме одного – того, где нужно вырезать фигурки из печенья.