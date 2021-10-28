Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто такой Али из «Игры в кальмара»?

Кто такой Али из «Игры в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
Наш ответ:

Али Абдул – персонаж сериала «Игра в кальмара», один участников турнира, игрок под номером 199. Он является гастарбайтером из Пакистана и всеми силами старается обеспечить свою жену и годовалого сына. Али соглашается участвовать в играх после того, как узнает, что ему в очередной раз задержат зарплату на работе. Али плохо говорит по-корейски, а по характеру является добрым и доверчивым человеком. Роль Али сыграл актер индийского происхождения Анупам Трипати.

В отличие от своего персона, Анупам Трипати свободно говорит по-корейски и изучал актерское мастерство, когда пробовался на роль в сериале.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
Анупам Трипати
Анупам Трипати
Anupam Tripathi
Ким Джу-рён
Kim Joo-ryeong
O Янг-су
Oh Yeong-su
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше