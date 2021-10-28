Кто такой Али из «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

Али Абдул – персонаж сериала «Игра в кальмара», один участников турнира, игрок под номером 199. Он является гастарбайтером из Пакистана и всеми силами старается обеспечить свою жену и годовалого сына. Али соглашается участвовать в играх после того, как узнает, что ему в очередной раз задержат зарплату на работе. Али плохо говорит по-корейски, а по характеру является добрым и доверчивым человеком. Роль Али сыграл актер индийского происхождения Анупам Трипати.