Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто создатель мультсериала "Симпсоны"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Симпсоны" - это популярный американский анимационный сериал, который был создан Мэттом Грейнингом для телекомпании Fox Broadcasting Company. Этот сериал, выходящий непрерывно с 1989 года, стал самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. В октябре 2023 года началась трансляция 35 сезона сериала.
Симпсоны сатирически показывают жизнь семьи Симпсонов и других жителей вымышленного городка Спрингфилд. Они высмеивают многие клише, стереотипы и культурные особенности, включая стиль жизни "среднего американца", знаменитостей, телевизионные программы и многое другое. Сериал не боится обсуждать сложные вопросы, такие как политика, религия, и социальные проблемы.
Перед началом выпуска полноценных серий мультсериала "Симпсоны" Грейнинг создал несколько короткометражных мультфильмов. Первая из этих серий под названием "Good night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а полноценные серии стали транслироваться с 17 декабря 1989 года на канале FOX. Продюсируется сериал "Gracie Films" для кинокомпании "20th Century Studios".

