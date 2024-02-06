Кто создатель мультсериала "Симпсоны"?

Наш ответ:

"Симпсоны" - это популярный американский анимационный сериал, который был создан Мэттом Грейнингом для телекомпании Fox Broadcasting Company. Этот сериал, выходящий непрерывно с 1989 года, стал самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. В октябре 2023 года началась трансляция 35 сезона сериала.

Симпсоны сатирически показывают жизнь семьи Симпсонов и других жителей вымышленного городка Спрингфилд. Они высмеивают многие клише, стереотипы и культурные особенности, включая стиль жизни "среднего американца", знаменитостей, телевизионные программы и многое другое. Сериал не боится обсуждать сложные вопросы, такие как политика, религия, и социальные проблемы.

Перед началом выпуска полноценных серий мультсериала "Симпсоны" Грейнинг создал несколько короткометражных мультфильмов. Первая из этих серий под названием "Good night" была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года, а полноценные серии стали транслироваться с 17 декабря 1989 года на канале FOX. Продюсируется сериал "Gracie Films" для кинокомпании "20th Century Studios".