Кто снял шоу "Решала"?

Наш ответ:

Автором и ведущим шоу "Решала" на канале Че! стал известный блогер Влад Чижов. Его имя уже давно знакомо многим зрителям благодаря его деятельности в интернете, где он разоблачал мошенников и делился этим с пользователями. Теперь его целью не только раскрывать способы совершения преступлений аферистами, но и помогать обманутым достичь справедливости.



Каждый эпизод программы представляет настоящие истории реальных людей, которым помогает "Решала". Ведущий, Влад Чижов, также расскажет о самых распространенных методах мошенников и способах защиты от них. Шоу демонстрирует ситуации, в которых показывается, как именно действуют обманщики, давая зрителям понять, как избежать попадания в их ловушки. Ознакомившись с историями участников, зритель будет знать, как действовать в случае столкновения с мошенниками.