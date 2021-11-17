Кто самый главный в «Игре в кальмара»?

На протяжении всех девяти эпизодов новой корейской дорамы «Игра в кальмара» всех зрителей занимал один вопрос: кто же дергает за ниточки и является кукловодом в этой смертельной игре? С первых же серий было понятно, что этот загадочный организатор должен обладать огромными средствами: ведь он должен не только обеспечить 45,6 призовых миллиарда вон для победителя, но и оплатить декорации, работу персонала, кучу оружия и прикрытие среди властей и полиции. В восьмом эпизоде раскрывается, что финансовой стороной мероприятия заведовал О Иль Нам, умирающий миллиардер, при материальной поддержке таких же богатых и скучающих бизнесменов. Однако истинным хозяином игры неожиданно оказался Хван Ин Хо, потерянный брат Ин Хо, который оказался победителем одной из прошлых смертельных игр.

Теперь именно он отвечает за организацию и управление всей «Игрой в кальмара», становясь главным антагонистом грядущего второго сезона дорамы.