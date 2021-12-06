Кто поет за Люцифера в сериале «Люцифер»?

Том Эллис, сыгравший в сериале главную роль, исполнил все песни сам. В американских сериалах есть своеобразная традиция – делать одну из серий в формате мюзикла. Тренд не обошел стороной и «Люцифера». Десятая серия пятого сезона под названием Bloody Celestial Karaoke Jam была полностью музыкальной. В популярных песнях герои раскрыли свои истинные чувства и переживания. Сам Люцифер исполнил балладу I Dreamed A Dream из культового мюзикла «Отверженные». Интересно, что изначально создатели планировали вложить в уста героя песню Кэта Стивенса Father and Son – Люцифер должен был спеть ее дуэтом с его отцом Богом.
Однако автор композиции не дал согласия на ее использование в сериале.
