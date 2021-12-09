Кто поет в сериале «Верни мою любовь»?

Наш ответ:

В саундтрек мелодраматического сериала вошли композиции «Верни мою любовь» Милы Нитич, «Лети» и «Сердце, молчи» Романа Полонского, «Биение сердца» Александра Киреева и другие. Главная героиня сериала – талантливая виолончелистка Вера. Судьба сводит ее с двумя привлекательными мужчинами – сыном олигарха Владом и бизнесменом Антоном. Она заводит роман с Антоном, однако эти отношения не приносят ничего, кроме боли: сначала ревнивая жена нападает на соперницу и делает ее калекой, затем Антон и сам бросает любовницу, узнав о ее беременности. Сможет ли Вера когда-нибудь снова поверить в любовь?