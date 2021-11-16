Меню
Кто поет в сериале «Вампиры средней полосы»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Композиторами сериала «Вампиры средней полосы» выступили Иван Канаев, Денис Воронцов и Евгений Голотенко, которые написали большинство музыки, звучащей в фильме. Заглавную тему сериала, песню «Призраки завтра», исполняет группа «Мумий Тролль». Также в сериале звучат многие песни группы «Агата Кристи» («Черная луна», «Тоска без конца», «Нисхождение», «Опиум для никого» и другие), песня Валерия Леонтьева «Каждый хочет любить», треки групп Sirotkin, «Сектор газа», IFK, polnalyubvi.

Несколько песен спел исполнитель роли вампира-влогера Жени актер Глеб Калюжный.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
