Кто поет в сериале «Вампиры средней полосы»?

Композиторами сериала «Вампиры средней полосы» выступили Иван Канаев, Денис Воронцов и Евгений Голотенко, которые написали большинство музыки, звучащей в фильме. Заглавную тему сериала, песню «Призраки завтра», исполняет группа «Мумий Тролль». Также в сериале звучат многие песни группы «Агата Кристи» («Черная луна», «Тоска без конца», «Нисхождение», «Опиум для никого» и другие), песня Валерия Леонтьева «Каждый хочет любить», треки групп Sirotkin, «Сектор газа», IFK, polnalyubvi.
Несколько песен спел исполнитель роли вампира-влогера Жени актер Глеб Калюжный.
