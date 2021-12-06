Кто Подражатель в сериале «Богомол» Netflix (2017)?

Имя убийцы становится известно в последнем эпизоде французского сериала «Богомол». Подражателем оказывается Вирджиния, которую сыграла Фредерик Бель. Название «Богомол» отсылает к особенности самки этого насекомого поедать самца после совокупления. В третьем эпизоде Вирджиния упоминает, что она поклонница книг Филипа К. Дика и комиксов «Металл Херлант», в экранизации которых Фредерик Бель также принимала участие.
В 2021 году была выпущена российская адаптация этого сериала под названием «Подражатель», в котором главные роли сыграли Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов и Любовь Константинова.
