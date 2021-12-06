Меню
Кто Подражатель в сериале «Богомол» Netflix (2017)?

Кто Подражатель в сериале «Богомол» Netflix (2017)?

6 декабря 2021
Наш ответ:

Имя убийцы становится известно в последнем эпизоде французского сериала «Богомол». Подражателем оказывается Вирджиния, которую сыграла Фредерик Бель. Название «Богомол» отсылает к особенности самки этого насекомого поедать самца после совокупления. В третьем эпизоде Вирджиния упоминает, что она поклонница книг Филипа К. Дика и комиксов «Металл Херлант», в экранизации которых Фредерик Бель также принимала участие.

В 2021 году была выпущена российская адаптация этого сериала под названием «Подражатель», в котором главные роли сыграли Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов и Любовь Константинова.

 

Кароль Буке
Кароль Буке
Carole Bouquet
Фред Тесто
Fred Testot
Паскаль Демолон
Паскаль Демолон
Pascal Demolon
