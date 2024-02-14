Кто победил в шоу "Последний герой" в 2023 году?

Меню
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

24-летний актер Алексей Лукин стал победителем десятого сезона шоу "Последний герой" в 2023 году.
В финале осталось три участника: сам Лукин, блогерша Виолетта Чиковани и Нукри Кснелашвили, отец Ираклия Пирцхалавы. Участники чувствовали колоссальную усталость к концу проекта, и Лукин признался, что хотел, чтобы шоу скорее завершилось.
К Лукину приехал отец Владислав, к Виолетте — мама Елена, а к Нукри — сын Ираклий Пирцхалава. После первого испытания Виолетта покинула состязание, и в последнем испытании остались Лукин и Нукри. Ведущая Ксения Бородина отметила, что шоу не только о физической силе и стойкости, но и о человечности.
В конечном итоге победу одержал Алексей Лукин. Он не только стал "Последним героем", но также выиграл 5 миллионов рублей.

