Кто победил в 1 сезоне шоу "Конфетка"?

Наш ответ:

Для каждого выпуска шоу "Конфетка" продюсеры подбирают клипы музыкантов-любителей из интернета, часто выпущенные несколько лет назад. В каждой передаче участвуют пять композиций и их авторы, которые приглашаются в студию.

В начале судьи слушают оригинальную версию трека автора, комментируют его, а затем пытаются предположить, какая из знаменитостей сможет его преобразить. Затем, приглашенные звезды исполняют композицию автора с тотальным "апгрейдом" прямо в студии.

Каждую неделю победителя выбирают через голосование из двух туров: в первом раунде две композиции выбирают зрители, а затем жюри из трех членов определяет лучшую. Автор лучшей композиции получает приз в размере 300 тыс рублей.

Победителями первого сезона шоу “Конфетка” стали:

Кирилл Матряшин (Kirill Mel)

Сергей Орлов

Роман Сталюков

Алексей Аварясов

гр. Tourtass

Владимир Голодный

Линкор

Виолетта Дядюра