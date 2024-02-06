Кто победил в 1 сезоне шоу "Конфетка"?

Для каждого выпуска шоу "Конфетка" продюсеры подбирают клипы музыкантов-любителей из интернета, часто выпущенные несколько лет назад. В каждой передаче участвуют пять композиций и их авторы, которые приглашаются в студию.
В начале судьи слушают оригинальную версию трека автора, комментируют его, а затем пытаются предположить, какая из знаменитостей сможет его преобразить. Затем, приглашенные звезды исполняют композицию автора с тотальным "апгрейдом" прямо в студии.
Каждую неделю победителя выбирают через голосование из двух туров: в первом раунде две композиции выбирают зрители, а затем жюри из трех членов определяет лучшую. Автор лучшей композиции получает приз в размере 300 тыс рублей.
Победителями первого сезона шоу “Конфетка” стали:
Кирилл Матряшин (Kirill Mel)
Сергей Орлов
Роман Сталюков
Алексей Аварясов
гр. Tourtass
Владимир Голодный
Линкор
Виолетта Дядюра
Авторизация по e-mail