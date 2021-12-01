Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском?

Существует несколько вариантов перевода и озвучки сериала Netflix «Ведьмак» на русский язык, но официальный дубляж осуществила студия «Пифагор», а режиссером дубляжа выступил Иван Калинин. Сергей Пономарев озвучил главного героя Геральта из Ривии, хотя многочисленные фанаты компьютерной игры про ведьмака мечтали о том, чтобы актера Генри Кавилла дублировалцо Всеволод Кузнев, озвучивший компьютерного Геральта во второй и третьей играх. Вероника Саркисова дублировала Йеннифэр из Венгерберга, Александра Курагина – Цириллу, Прохор Чеховской – Лютика, а Тиссая де Врие говорит голосом Татьяны Шитовой, которая в компьютерной игре озвучивала Йеннифэр.
