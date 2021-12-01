Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивал сериал Netflix «Ведьмак» на русском?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

Существует несколько вариантов перевода и озвучки сериала Netflix «Ведьмак» на русский язык, но официальный дубляж осуществила студия «Пифагор», а режиссером дубляжа выступил Иван Калинин. Сергей Пономарев озвучил главного героя Геральта из Ривии, хотя многочисленные фанаты компьютерной игры про ведьмака мечтали о том, чтобы актера Генри Кавилла дублировалцо Всеволод Кузнев, озвучивший компьютерного Геральта во второй и третьей играх. Вероника Саркисова дублировала Йеннифэр из Венгерберга, Александра Курагина – Цириллу, Прохор Чеховской – Лютика, а Тиссая де Врие говорит голосом Татьяны Шитовой, которая в компьютерной игре озвучивала Йеннифэр.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Генри Кавилл
Генри Кавилл
Henry Cavill
Вероника Саркисова
Татьяна Шитова
Татьяна Шитова
Tatyana Shitova
