Кто озвучивал сериал Netflix «Академия Амбрелла» на русском?

На русский язык сериал Netflix «Академия Амбрелла» был дублирован студией «Пифагор». Роли озвучили Лина Иванова (Ваня Харгривз), Михаил Данилюк (Лютер), Антон Эльдаров (Диего), Юлия Горохова (Эллисон), Евгений Рубцов (Клаус), Прохор Чеховской (Номер Пять), Елена Шульман (Ча-Ча и Агнес), Денис Некрасов (Хейзел и Реджинальд), Диомид Виноградов (Леонард Пибоди и Пого). Сериал основан на одноименной серии комиксов Джерарда Уэя.
Изначально компания Universal Pictures собиралась снять на их основе полнометражный фильм, однако в 2015 году было принято решение снимать телесериал.
