Кто озвучивал сериал Netflix «Академия Амбрелла» на русском?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

На русский язык сериал Netflix «Академия Амбрелла» был дублирован студией «Пифагор». Роли озвучили Лина Иванова (Ваня Харгривз), Михаил Данилюк (Лютер), Антон Эльдаров (Диего), Юлия Горохова (Эллисон), Евгений Рубцов (Клаус), Прохор Чеховской (Номер Пять), Елена Шульман (Ча-Ча и Агнес), Денис Некрасов (Хейзел и Реджинальд), Диомид Виноградов (Леонард Пибоди и Пого). Сериал основан на одноименной серии комиксов Джерарда Уэя.

Изначально компания Universal Pictures собиралась снять на их основе полнометражный фильм, однако в 2015 году было принято решение снимать телесериал.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Лина Иванова
Lina Ivanova
Михаил Данилюк
Mikhail Danilyuk
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Anton Eldarov
Юлия Горохова
Прохор Чеховской
Prochor Aleksandrovitsj Tsjechovskoy
Елена Шульман
Елена Шульман
Yelena Shulman
Денис Некрасов
Denis Nekrasov
